Dierenasiel erft 310.000 euro dankzij autowrak van Brigitte Bardot 12 mei 2018

Het dierenasiel van Gent heeft aan een erfenis van een lid een aardige som overgehouden. De man liet zijn woning in Sint-Amandsberg na, inclusief de hangar met 7 old-timers. Daar zaten een Ferrari en een Corvette bij maar de kostbaarste wagen bleek een gedemonteerd wrak. "We hebben er experts bij gehaald en het bleek om een zeldzame Jaguar uit 1955 te gaan. Er zijn er maar een paar van gemaakt en vermoedelijk was hij ooit eigendom van de Franse actrice Brigitte Bardot die regelmatig met de wagen gefotografeerd werd", zegt Patrick Derycke van het dierenasiel. De wagen ging gisteren in Monaco onder de hamer. Hij werd geschat op 20.000 tot 50.000 euro maar behaalde uiteindelijk een bedrag van 310.000 euro. Met de opbrengst bouwt het asiel een extra vleugel aan hun nieuwbouw. De overige old-timers gaan in september onder de hamer. (EDG)

