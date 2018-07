Dierenactivisten kidnappen varken en worden aangeklaagd wegens... dierenmishandeling 06 juli 2018

Gistermorgen, iets na vier uur, zijn zo'n 60 activisten van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale en de Belgische organisatie Bite Back binnengevallen in het slachthuis Debra Meat in Tielt. Ze ketenden zich vast aan de installaties en slaagden er met veel moeite in om één varken mee te nemen. De zeug van 125 kilogram, die de naam Charlotte kreeg, werd in een bestelwagen geduwd en geniet nu ergens van haar herwonnen vrijheid.

HLN