Exclusief voor abonnees Dierckx dit jaar niet meer in actie 13 november 2019

00u00 0

'Goed' nieuws voor Tuur Dierckx, voor zover dat mogelijk is. De winger van Waasland-Beveren heeft geen scheur in de kruisband van zijn knie opgelopen. Die kruisband is evenwel uitgerekt en ook het buitenste ligament is geraakt, waardoor 2019 er voor Dierckx meer dan vermoedelijk op zit. Voor Waasland-Beveren, dat afgelopen weekend won tegen KV Kortrijk, is het uitvallen van Dierckx een domper. De Antwerpenaar, ook vorig jaar lang out met een (zwaardere) knieblessure, was bezig aan een goed seizoen.