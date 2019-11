Exclusief voor abonnees Dierckx: bang afwachten 12 november 2019

KV Kortrijk-Waasland-Beveren duurde nét te lang voor Tuur Dierckx. In wat zijn laatste spurt van de match was, 94 minuten en 43 seconden ver, blesseerde de Wase middenvelder zich aan de knie. In tranen en met veel pijn verliet hij het terrein. Gisteren ging hij onder de scanner, vandaag volgen verdere onderzoeken. Op de Freethiel hopen ze dat het niet te erg is, Dierckx groeit stilaan weer naar z'n beste vorm. De eerste signalen zouden alvast voorzichtig positief zijn. Vorig seizoen scheurde Dierckx al de kruisbanden van zijn andere knie en was hij maanden out. (MVS)