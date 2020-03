Exclusief voor abonnees Dier als tribunebestormer idool Cantona achterna 06 maart 2020

De Engelse voetbalbond FA bestudeert de zaak. Eric Dier mag wellicht een schorsing verwachten voor zijn vreemde actie na Tottenham-Norwich. Hij sprong over 15 rijtjes zitjes om de confrontatie aan te gaan met een supporter die hem had beledigd en vervolgens in een opstootje verwikkeld was geraakt met zijn broer. Er werd wat geduwd en getrokken, maar de verdedigend ingestelde speler wilde hoofdzakelijk zijn familie in bescherming nemen. "Iets wat wij als profs niet horen te doen", reageerde zijn coach José Mourinho. "Maar ik kan hem in dit geval wel begrijpen."

