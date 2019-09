Exclusief voor abonnees Dienstverlening over familierecht en schuldbemiddeling gaat verder 21 september 2019

Wie vragen heeft over familierecht, erfrecht, onroerend goed, huur, schuldbemiddeling of een burenruzie kan aankloppen bij het OCMW van Zonnebeke, dat hiervoor een beroep doet op de vzw Schuldbemiddeling. "Die vzw heeft de dienstverlening uitgebreid met gratis juridische bijstand voor de inwoners", zegt schepen van Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980). "Dit is bijstand die wordt verleend in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde organisatie."

