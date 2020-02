Exclusief voor abonnees Dienstencheques houden laaggeschoolde vrouwen uit werkloosheid 08 februari 2020

Het systeem van de dienstencheques is erin geslaagd om laaggeschoolde vrouwen duurzaam uit de werkloosheid, het zwartwerk en de inactiviteit te halen. Dat blijkt uit een studie van Dulbea (Solvay Brussels School) in samenwerking met het RIZIV. De sector telt 150.000 overwegend vrouwelijke werknemers. Volgens het RIZIV is het belangrijk dat de cheques niet in twijfel getrokken worden. "Ze zorgen voor veel banen en bieden werknemers een echt sociaal statuut." Er is ook minder goed nieuws: het onderzoek wijst uit dat in de sector werken een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Huishoudhulpen hebben vooral een verhoogd risico op aandoendingen als rugpijn en reuma. Gevolg: 26% meer kans op arbeidsongeschiktheid en 19% op invaliditeit in de eerste vijf jaar na toetreding.

