Dienstenchequebedrijven sluiten massaal de deuren 23 januari 2020

Het aantal dienstenchequebedrijven in België is met 34% gedaald. Dat blijkt uit een vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. Vooral de grote regionale verschillen vallen op. In Vlaanderen is er een daling van 16%. In Wallonië en Brussel is het aantal dienstenchequebedrijven in vier jaar tijd zelfs gehalveerd. Een deel moest de boeken sluiten en de andere kantoren werden opgeslokt door grotere bedrijven. De sector zit in moeilijkheden omdat de vergoedingen van dienstencheques herhaaldelijk niet geïndexeerd werden en de winstmarges te klein werden. "En dat is dan ook weer slecht nieuws voor de poetshulpen en andere helpers in de sector", zegt Tom Ongena. (FME)