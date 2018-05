Dienstencentrum krijgt naam Hubert Beuselinck 31 mei 2018

00u00 0

Het gemeenschapscentrum Sas krijgt de naam Hubert Beuselinck als eerbetoon voor de in januari overleden Bredenaar. Het Gemeenschapscentrum Sas is de vaste stek voor een 30-tal verenigingen die er gebruik maken van de lokalen. Ruw geschat komen zo'n 1.000 bezoekers per week over de vloer. Ook de lokale afdeling van het Rode Kruis heeft er zijn vast lokaal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN