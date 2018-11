Diensten verhuizen door werken in stadhuis 05 november 2018

Vanaf vandaag starten er in het stadhuis werken om de integratie van de stads- en OCMW-diensten voor te bereiden. Als gevolg daarvan zullen enkele diensten tijdelijk en andere definitief verhuizen. De diensten van Sociaal Huis 't Antwoord zijn vanaf januari gesplitst terug te vinden. In de Kokelarestraat blijven de thuiszorgdiensten huizen, de andere verhuizen naar het stadhuis. Vanaf februari is het Sociaal Huis terug te vinden op het gelijkvloers van het stadhuis. De Dienst VES verhuist naar enkele vrijgekomen lokalen van 't Antwoord in de Sint-Jorisstraat 60. De integratiedienst verhuist naar het gelijkvloers van het stadhuis. De personeelsdienst verhuist tijdelijk naar de Kokelarestraaat en de stadsmagazijnen, vanaf januari is ze terug op de oude locatie. De financiële dienst verhuist van de eerste verdieping van het stadhuis naar de tweede verdieping van het oud stadhuis. Vanaf januari verhuizen ze naar de tweede verdieping van het stadhuis. (VDI)

