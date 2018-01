Dienst Vreemdelingenzaken gaat in cassatie tegen vrijlating Soedanees 00u00 0

De kamer van inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep heeft de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. De KI besliste om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van onmenselijke behandeling. "Belangrijk aan deze beslissing is dat de rechters wijzen op een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken", aldus de advocaat van de Soedanees, meester Guillaume Lys. "Er is een risico op foltering en onmenselijke behandelingen bij een terugkeer naar Soedan." De Dienst Vreemdelingenzaken stapt naar het Hof van Cassatie. (BCL)

