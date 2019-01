Dief vlucht dak op, maar valt erdoor 10 januari 2019

Wegvluchten van de politie is niet zonder risico's, zo heeft een man in Willebroek ondervonden. Hij reed met een kompaan met hoge snelheid op de A12 en werd tegengehouden door de politie. "Toen we het voertuig wilden controleren, sloegen ze te voet op de vlucht", aldus de politie, die de achtervolging inzette met een speurhond. Eén van de twee was op een dak geklommen om zo de politie te slim af te zijn. Maar het dak bleek niet sterk genoeg en de man zakte erdoor. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn kompaan had zich onder een auto verstopt. Het duo had inbrekersmateriaal in hun wagen en wordt verdacht van diefstallen.