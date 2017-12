Dief verslikt zich in briefje van 50 euro 00u00 0

Het was even slikken, toen de Antwerpse politie dit weekend een dief fouilleerde. De man van 21 had net ervoor een briefje van 50 euro gestolen van een voorbijganger op straat. Die belde de politie en even later werd de verdachte gevat, een paar honderd meter verderop. Toen de agenten op het politiekantoor probeerden om het verkreukelde biljet af te nemen, stak de dief het razendsnel in z'n mond en probeerde het in te slikken. Maar dat bleek niet zo simpel: hij kreeg geen lucht meer en spuwde het briefje weer uit. De agenten namen het in beslag, de verdachte vloog in de cel. (PLA)