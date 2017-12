Dief steelt 33 paraplu's en 6.310 euro 00u00 0

Een 34-jarige Algerijn heeft vier jaar cel gekregen voor inbraken in winkels in Oostende. In de Casa maakte hij begin dit jaar een opmerkelijke buit: de man ging er aan de haal met 33 paraplu's. In de nacht van 24 op 25 januari kreeg de politie melding van een inbraak bij Boekenvoordeel. Een patrouille merkte de Algerijn op langs de straat. Op basis van z'n kledij konden ze hem linken aan camerabeelden van nog vier andere inbraken in de buurt. In lingeriewinkel Calzedonia, de Moeder Babelutte, de Ostend Shirt en Red Shoe maakte de inbreker in totaal 6.310 euro cash buit. De man zit intussen al 11 maanden in de gevangenis. Twee maand geleden stichtte hij brand in z'n cel. (SDVO)