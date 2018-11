Dief smeekt om bij geboorte te mogen zijn 07 november 2018

"Alstublieft mijnheer de rechter, ik smeek het u. Ik zit al 6 maanden in de cel en volgende maand moet mijn vrouw bevallen. Ik zou dan heel graag bij haar in Polen zijn", smeekte de 28-jarige Hubert N. gisteren de Brugse strafrechter. Hij riskeert twee jaar cel wegens de diefstal van een Macbook. Daarbij had hij een winkeldetective een klap verkocht. "De bevalling is op 6 december?", repliceerde de rechter. "Dat wordt spannend, want mijn vonnis is er sowieso pas op 4 december." Enkel als N. dan een mildere straf krijgt én 's avonds vrijkomt, zal hij na een nachtelijke autorit op tijd zijn voor de geboorte. Áls zijn vrouw niet vroeger bevalt. (JHM)