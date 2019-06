Exclusief voor abonnees Dief met lef wacht op schoolbel 06 juni 2019

00u00 0

Een lagere school in Londerzeel heeft bezoek gekregen van een dief met een meer dan gezonde dosis lef. Even na het laatste belsignaal liep hij door de poort van de Virgo Sapiens-school naar binnen en begon hij de klassen te doorzoeken. Een half uur later wandelde hij langs dezelfde weg weer naar buiten met drie laptops in zijn rugzak. Tijdens zijn strooptocht gebruikte de man een sleutelbos die hij toevallig had gevonden. Hoewel er nog leraars en opvangpersoneel in de school waren, werd de dief door niemand opgemerkt. Hij ging aan de haal met drie laptops, die elk zo'n 500 euro waard zijn. De politie zal de camerabeelden van de school analyseren. "En we moeten al onze sloten vervangen", zegt de directeur. (JCV/DBS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Londerzeel

human interest