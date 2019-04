Exclusief voor abonnees Dief met honger verbergt kaas onder z'n T-shirt 01 april 2019

Veel zin hebben in kaas maar geen geld om die te betalen? Een 20-jarige uit De Panne probeerde dit euvel vrijdagavond op te lossen door twee stukken kaas - ter waarde van 7 euro - gewoon onder zijn T-shirt te stoppen in een warenhuis. Hij probeerde zo naar buiten te wandelen maar werd betrapt door de winkeldetective. De politie werd erbij gehaald en zal een pv aan het parket overmaken, dat moet beslissen of de jongeman vervolgd wordt. De kaas moest hij teruggeven, maar die was uiteraard niet meer verkoopbaar. (JHM)