Exclusief voor abonnees Dief met dorst steelt 150 flessen wijn bij 18 inbraken 11 december 2019

In enkele maanden tijd heeft een 38-jarige inbreker achttien keer toegeslagen, vooral in Oostende, met een duidelijk doel: drank stelen. Kenny D. drong eind 2017 en in de eerste helft van 2018 kelders binnen en maakte in totaal zo'n 150 flessen wijn buit. In één appartementsgebouw had hij veel geluk: daar kon hij 150 flessen meegraaien. D. riskeert twee jaar cel. Zijn kompaan Kristof V. (32), die slechts bij enkele feiten betrokken zou zijn, riskeert één jaar. Beiden hebben al een lang strafblad en zijn notoire druggebruikers. (SDVO)