Dief met berouw? Cello van € 1,3 miljoen ligt plots terug in wagen 19 februari 2018

Ophélie Gaillard, de Franse beroepsmuzikante die donderdag vlak bij haar huis in Pantin beroofd werd, heeft haar cello uit de 18de eeuw terug. Het instrument, gemaakt in 1737 door Francesco Goffriler, is zo'n 1,3 miljoen euro waard. Gaillard plaatste na de diefstal een bericht en foto's op Facebook. Een bron bij het onderzoek liet toen optekenen dat het voor de dief niet makkelijk zou worden om het instrument verkocht te krijgen, iets wat de dader uiteindelijk zelf ook beseft moet hebben. Want zaterdagvoormiddag kreeg Gaillard een telefoontje dat haar cello gewoon in haar wagen lag. De dief had het instrument op de achterbank gelegd. (EV)