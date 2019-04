Exclusief voor abonnees Dief krijgt spijt en facebookt slachtoffers: <<ik zal deel geld terugbrengen>> 01 april 2019

Een dertiger die een week geleden in een café in het West-VlaamseLauwe zo'n 1.000 euro uit de kassa pikte, heeft een deel van dat geld teruggebracht naar de uit- baters. Die hadden het nieuws over de diefstal op sociale media verspreid en dat maakte indruk op de dader. Aangespoord door zijn familie, stuurde hij zijn slachtoffers een bericht via Facebook. Zesprakenafen de dader had niet alleen een deel van de buit mee maar ook een handgeschreven brief waarin hij zich uitge- breid verontschuldigde voor de inbraak. Geldnood was zijn drijfveer. De uitbaters apprecieerden het, maar de dertiger zal het wel nog moeten uitleggen aan de rechter. (VHS)

