Dief kan ondanks 46 veroordelingen nóg eens toeslaan 11 oktober 2019

Sinds 1975 werd een 63-jarige man uit Elsene liefst 46 keer veroordeeld voor diefstallen. En toch kon Maurice L. nog toeslaan in vier Okay-filialen. "Dankzij onze fantastische strafuitvoering liep hij vrij rond", deelde de procureur gisteren een sneer uit in de Brugse rechtbank. "Ondanks veroordelingen tot 30 maanden cel in 2015 en 1 jaar cel in 2016." De feiten dateren van augustus en september 2017. L. maakte toen onder meer champagneflessen en scheermesjes buit in Wingene, Tielt en Laakdal. "Deze man staat over heel Vlaanderen bekend als dief. Telkens geeft hij dezelfde uitleg: financiële problemen. Maar volgens mij is hij niets meer dan een gepatenteerde kleptomaan." Hij riskeert nu 2 jaar effectief. (SDVO)

