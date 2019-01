Dief gefilmd die 'Michelangelo' van 100kg stal uit kerk 16 januari 2019

De politie heeft camerabeelden van de dief gevonden die vorige week vrijdag het schilderij 'Heilige Familie' uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele stal. Op de beelden is te zien dat de man kort na 05.00 uur 's ochtends met het schilderij op zijn hoofd en schouders naar buiten loopt, alleen. Het werk zou volgens de pastoor 100 kilo wegen. Op dat moment reden er ook verschillende personenwagens langs die mogelijk iets gezien hebben. De politie vraagt aan hen om contact op te nemen. Intussen is ook Interpol een onderzoek gestart naar het vermiste schilderij. Het werk stond al eerder internationaal geseind. (KBD)