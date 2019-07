Exclusief voor abonnees Dief geeft zwangere verkoopster duw in buik 03 juli 2019

Een moeder en haar zoon zijn veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een boete van 400 euro. Op 1 maart 2018 werden C.T. (41) en D.P. (19) door de verkoopsters van het Hema-filiaal in Blankenberge in de gaten gehouden, omdat ze zich verdacht gedroegen. Toen hen gevraagd werd een handtas te openen, reageerden ze agressief. Eén van hen gaf verkoopster I.B., op dat moment zwanger, een fikse duw in de buik. De vrouw liep een zogenaamd 'stomp buiktrauma' op, maar na onderzoek bleek er gelukkig niets aan de hand met haar ongeboren baby. Omdat ze wel een tijdlang in angst leefde, krijgt ze een morele schadevergoeding van 250 euro. (JHM)