Dief drinkt duurste fles wodka ter wereld leeg €1,1 miljoen 00u00 0

's Werelds duurste wodkafles, die vorige week in een bar in de Deense hoofdstad Kopenhagen werd gestolen, is terecht. De dief heeft ze wel soldaat gemaakt en achtergelaten op een bouwwerf. De waarde van de kostbare fles, bezet met wit en geel goud en bovenaan een afbeelding van de Russische keizerlijke adelaar ingelegd met diamanten, wordt op 1,1 miljoen euro geschat. Op bewakingsbeelden van de bar was te zien hoe een gemaskerde man de fles 'Russo-Baltique' steelt. Een Russische zakenman had het pronkstuk uitgeleend aan de bareigenaar, die over een aanzienlijke collectie beschikt. Volgens de politie had de dief geen enkele notie van de waarde van de fles en ging het hem vooral om wat erin zat. Overigens blijft de fles zijn waarde behouden en kan de inhoud perfect vervangen worden door andere Russische wodka. De fles werd ooit in de Amerikaanse serie 'House of Cards' gebruikt om wodka uit te schenken voor de Amerikaanse president, gespeeld door Kevin Spacey. (MU)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee