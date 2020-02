Exclusief voor abonnees Dief brengt motor terug: "Sorry, ik heb mijn ouders ook verloren" 18 februari 2020

00u00 0

Een motor die een tiental dagen geleden werd gestolen in het Limburgse Lanaken, is teruggevonden. Een dief was aan de haal gegaan met de Harley-Davidson van Jan Kopczynski, die twee jaar geleden stierf. De Electra Glide uit '92 verdween uit een gemeenschappelijke garage bij een tante. Jans dochter Chantal deed toen haar verhaal op onze website: "Die Harley is één van de mooiste herinneringen die we aan papa hebben. Op zijn doodsprentje stond de foto waar hij al rijdend op zijn motor zat. Twee weken voor zijn dood was ik ook al mijn mama verloren."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Chantal

human interest