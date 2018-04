Die twee hebben wat afgelachen, samen 28 april 2018

De Franse first lady Brigitte Macron noemt haar Amerikaanse collega Melania Trump "vriendelijk, charmant en uitstekend gezelschap" in 'Le Monde'. "We hebben dezelfde soort humor. We hebben veel gelachen samen", klinkt het op het einde van een driedaags staatsbezoek met haar echtgenoot Emmanuel Macron. "Melania is dan ook heel erg leuk." Dat ze in het openbaar weinig emotie laat zien, begrijpt Brigitte wel. "Alles wordt besproken, té veel besproken. Ze heeft een sterke persoonlijkheid, maar doet hard haar best om het te verstoppen."

