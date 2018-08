Didillon pakt ultieme vrijschop van 'oude bekende' Grange 13 augustus 2018

In de slotminuten zweefde Anderlecht-doelman Didillon, met een fantastische save, de vrije trap van Grange uit zijn doelvlak. Die was een paar seconden eerder ingevallen en Felice Mazzu eiste dat de Fransman ook meteen de vrije trap zou nemen. Loeihard, binnenkant voet, aan 124 km/u. Didillon zat in de goeie hoek. "Grange en ik hebben in Frankrijk nog tegen elkaar gespeeld", zei Didillon na de match. "Hij heeft een reputatie als vrijschopspecialist. Ik ken hem. Neen, ik denk niet dat ik al een goal tegen hem pakte. Belangrijk is dat je de open hoek afschermt. Dat heb ik ook gedaan. Maar voor hetzelfde geld zet hij hem in de andere hoek en mag ik het vergeten", relativeerde de Anderlecht-doelman, zoals stilaan gebruikelijk, zijn eigen verdienste. (MJR)

