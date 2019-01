Didillon charmeert AC Milan 22 januari 2019

Op zich hoeft het niet te verbazen dat scouts zijn naam noteerden - zo sterk was Thomas Didillon (23). Ook de man van AC Milan in de Ghelamco Arena raakte gecharmeerd door de Anderlecht-doelman.De Italiaanse topclub zoekt op dit moment geen keeper - het grote talent Gianluigi Donnarumma (19) staat er onder de lat -, maar het laat ons wel weten "Didillon te zullen blijven volgen". Voor Anderlecht is een vertrek van Didillon voor de zomer onbespreekbaar. (PJC)