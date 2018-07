Didier Deschamps straks derde wereldkampioen als coach én speler? "Grijs als speler, grijs als coach. Maar een prijzenpakker" NVK

13 juli 2018

08u39 0 De Krant Frankrijk speelt zondag zijn tweede opeenvolgende finale. Coach Didier Deschamps boetseerde Les Bleus naar de speler die hij ooit was. Zakelijk, saai, tikje cynisch. "Winnen telt. De rest is bijzaak."

Een beetje voetballiefhebber herinnert zich één beeld van de speler Didier Deschamps. De manier waarop hij, kapiteinsband om de arm, een beker de lucht in stak. De Champions League met Marseille in1993. De Wereldbeker in 1998 (foto). EK-winst in 2000.

Maar kan u zich ook een actie voor de geest halen van een voétballende Deschamps? De kans is een pak kleiner. Een verdedigende middenvelder. Zakelijk. Grijs. Met de lijfspreuk 'à la guerre comme à la guerre' - het doel heiligt de middelen. Zijn leven bestond uit een eeuwige cyclus van ballen recupereren, inspelen, positie kiezen. En prijzen pakken.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN