Waarom moeten we eigenlijk blij zijn met de wolven en de toenemende populatie vossen en everzwijnen? En dan liever geen antwoord van Natuurpunt of dergelijke, maar van een objectieve instantie. In een land met grote natuurparken en dunbevolkte streken allicht interessant, maar in ons dichtbevolkte land met veel landbouwbedrijven...?

Karl De Groodt, Antwerpen

