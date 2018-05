Dicht bij nieuw contract met Club 28 mei 2018

Ruud Vormer (30) bevestigt dat de onderhandelingen met Club Brugge over een contractverlenging sinds kort ook effectief lopen. "Zelf wil ik heel graag nog wat langer in België blijven", zegt de Nederlander die dit weekend voor het eerst meetrainde met Oranje. "Ik heb het gevoel dat ik in Brugge echt op mijn plek zit en dat wil ik graag zo houden. Ik voel me gerespecteerd en we winnen prijzen, wat wil je nog meer als speler? Alleen moeten alle voorwaarden en cijfertjes in het nieuwe contract ook kloppen natuurlijk. Ik hoop dat we er snel uitkomen." Dat lijkt ook het geval te zijn. Beide partijen zitten op dezelfde lijn en willen absoluut met elkaar doorgaan. Als onder meer de duurtijd van het opengebroken contract - het huidige loopt tot juni 2020 - precies bepaald wordt, kan het snel gaan. (MGA/WDK)

