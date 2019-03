Diatta "Wou net als Mané scoren" 4 goals 3 doelpuntenmakers 11 maart 2019

Na de assists nu ook de goal. Krépin Diatta scoorde aan de Kehrweg zijn eerste doelpunt voor Club Brugge. "Eindelijk", glunderde de flankverdediger. "Hier heb ik lang op gewacht. Ik voel dat ik momenteel in een fase met veel zelfvertrouwen zit. Misschien gaat mijn schot er daarom dit keer wél in." Diatta vloerde Van Crombrugge met een geweldige gekruiste knal. "Al had Hans (Vanaken, red.) het moeilijkste werk eigenlijk gedaan", schoof de doelpuntenmaker alle lof van zich af. "Hij is de man die alles ziet. Zijn pass was perfect op maat en bracht me in de perfecte positie. Ik moest de aanval enkel nog afmaken." De Senegalees trad zo in de voetsporen van landgenoot en idool Sadio Mané. Zijn toekomstige ploegmaat bij de nationale ploeg schoot enkele uren eerder ook raak voor Liverpool tegen Burnley. "Daarop heb ik gezegd: ik ga ook scoren tegen Eupen. Ik wou het veld niet verlaten zonder treffer. Welke van de twee de mooiste was? (lacht) Dat kan ik niet zeggen. We zijn het er beiden over eens dat elke goal even belangrijk is." Club hoopt dat Diatta zijn killersinstinct vasthoudt tot in de play-offs. De winger kan straks een sleutelrol gaan spelen in de strijd om de titel. "Ik voel dat ik cruciaal kan worden. Maar de weg is nog lang - we moeten hard blijven werken." (VDVJ)

