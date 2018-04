Diatta viert langverwacht debuut 09 april 2018

00u00 0

Nadat hij drie maanden trainde zonder te spelen, mocht Krepin Diatta (19) gisteren eindelijk zijn debuut vieren bij Club. De Senegalees kwam halverwege de wedstrijd in de plaats van een slappe Ahmed Touba, maar kon zelf ook niet overtuigen. Diatta werd in de winterstop overgenomen van het Noorse Sarpsborg. Blauw-zwart wou de aanvaller eerst een half seizoen uitlenen - aan KV Mechelen om precies te zijn - maar daar had de nieuwkomer geen zin in. Zijn vele optredens bij de beloften buiten beschouwing gelaten, mocht Diatta met enige vertraging dan toch debuteren - mede door de voetblessure van Anthony Limbombe. Wat Limbombe betreft: de smaakmaker wordt deze week opnieuw op training verwacht. Normaal gezien mag de match op Anderlecht niet in het gedrang komen. (TTV)

HLN