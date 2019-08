Exclusief voor abonnees Diatta opnieuw bij de groep 08 augustus 2019

Twee dagen nadat hij kennis maakte met het nieuwe oefencomplex in Knokke-Heist sloot Krépin Diatta gisteren aan op de groepstraining. Na wat individueel werk wordt de Senegalees klaargestoomd voor zijn seizoensdebuut. Diatta, die na de Africa Cup van twee weken extra vakantie genoot, kan in principe opgenomen worden in de wedstrijdselectie voor de match van zaterdag in Oostende. Gezien zijn lichte trainingsachterstand is het aannemelijk dat dit nog niet het geval zal zijn. (TTV)