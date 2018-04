Diatta kan niet overtuigen 28 april 2018

Slecht was zijn wedstrijd niet, maar écht overtuigen kon Krépin Diatta evenmin. De Senegalees mocht voor de tweede keer starten na de wanprestatie van Cools vorige zondag tegen Standard. Diatta deed het verdedigend goed, maar bracht aanvallend te weinig om zijn concurrent te doen vergeten. Voor de rust bleef hij vaak achterin en waren zijn offensieve impulsen te gering, na de pauze was hij vaak slordig in balbezit. En dus is het afwachten welke keuze Leko maakt tegen Anderlecht. (TTV)