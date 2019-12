Exclusief voor abonnees Diatta in selectie 19 december 2019

00u00 0

"Op het veld of op de bank, dat weet ik niet, maar we zullen Diatta zien." Clement bevestigde dat de Senegalees meereist naar Anderlecht. De vleugelspits lijkt helemaal verlost van het ongemak dat hij tien dagen geleden in Sint-Truiden opliep. Alleen is de vraag of Clement hem, met de topper in Gent in het achterhoofd, meteen aan de aftrap brengt. Alternatieven zijn Vlietinck en Schrijvers. Okereke, zondag nog in de tribune, maakt deel uit van de brede selectie. Vossen en Cools blijven thuis. Mitrovic is nog steeds geblesseerd. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis