Diatta: Clubs volgende miljoenentransfer? 24 september 2019

De Krant Er zijn wellicht betere waardemeters dan het nummer 13 van de Jupiler Pro League. Maar toch: de klasse droop van Krépin Diatta (20) af. Afrikaans Talent van het Jaar is hij al. What's next?

Arme Elias Cobbaut. Linksachter verworden tot kanonnenvlees. Compleet weggespeeld door een blauw-zwarte flits met het rugnummer 11.

Krépin Diatta was goéd, zondag. De Senegalees van Club Brugge deed wat hij wilde, wanneer hij wilde.

In Brugge kijken ze er niet meteen van op. De scoutingsverslagen van twee jaar geleden logen er niet om. Snelheid, diepgang, een dribbel - Diatta had toén al veel troeven die een flankaanvaller moet hebben.

"Ik wist wel dat hij zou slagen bij Club. Dat kon eigenlijk moeilijk anders", zegt Rune Lange. De ex-spits van Club Brugge woont en werkt in zijn thuisland Noorwegen. Hij is financieel raadgever, maar doet ook scoutingswerk op de Scandinavische markt.

"Toen ik Diatta zag spelen, wist ik: dit kan iets voor Club zijn. Hij was vrijwel meteen de beste speler van de Noorse competitie. Ik heb zijn naam meteen doorgespeeld."

De aanvaller startte op z'n 18de zijn Europese carrière bij Sarpsborg 08. Van een aanpassingsperiode was er amper sprake. "Je ziet wel vaker dat jongens die van een ander continent komen, enkele maanden of zelfs jaren nodig hebben om zich thuis te voelen in een nieuwe cultuur. Maar dat gold niet voor Krépin. Dat maakt zijn profiel ook extra interessant. Hij pikt snel nieuwe zaken op. Toont veel discipline op en naast het veld. Zo'n jonge spelers hebben vaak een grote progressiemarge."

PSG kent hem al

2 à 3 miljoen betaalde Club in januari 2018. Het zou al gek moeten lopen als dat bedrag aan inkomende zijde niet vervijf- of vertiendubbeld wordt. De gespecialiseerde website Transfermarkt schat zijn waarde op 14 miljoen - het meeste van alle spelers van blauw-zwart. Ook de Europese subtop, zelfs de absolute top heeft weet van zijn potentieel. PSG schrijft hem hoog aan. Na de Africa Cup, toen Diatta verkozen werd tot grootste talent, schudde Club de interesse van Ajax af door het contract van de Senegalees open te breken.

Diatta zelf maakte er nooit een geheim van - hij wil op termijn graag naar een topcompetitie. Maar evengoed geeft hij aan dat hij op dit moment van zijn carrière een sportief plan verkiest boven harde cash en een plaats op de bank. (NVK)