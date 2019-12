Exclusief voor abonnees Diatta buiten strijd 14 december 2019

Behoudens verrassingen maakt Krépin Diatta dit weekend geen deel uit van de wedstrijdselectie van Club. De aanvaller incasseerde vorige zaterdag een tik in Sint-Truiden en is volgens blauw-zwart zo goed als zeker onbeschikbaar voor de komst van Mechelen. Woensdag miste de Senegalees ook al de Champions League-match tegen Real Madrid wegens schorsing, al had hij toen sowieso niet kunnen spelen. Mata en Balanta moeten zondag uitkijken. Een vijfde gele kaart kan hen de wedstrijd tegen AA Gent kosten. (TTV)