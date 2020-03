Exclusief voor abonnees Diane von Fürstenberg krijgt hoogste Franse onderscheiding 03 maart 2020

Ze was al ereburger van onze hoofdstad, maar nu heeft de Belgisch-Amerikaanse modeontwerpster Diane von Fürstenberg ook een Franse titel weggekaapt. In Parijs mocht ze de Légion d'honneur in ontvangst nemen, de hoogst mogelijke onderscheiding in Frankrijk. Von Fürstenberg werd geprezen omwille van haar jarenlange inzet om de band tussen Frankrijk en de VS te versterken. Ze is ook één van de internationale trekkers voor vrouwelijk ondernemerschap. Haar gelijknamige merk is wereldwijd actief, en sinds de oprichting in 1974 heeft Von Fürstenberg ongeveer 15 miljoen van haar iconische wikkeljurken verkocht. In 2015 werd ze door 'Time Magazine' al benoemd tot één van de honderd meest invloedrijke vrouwen. Bij de uitreiking in Parijs waren onder anderen 'Vogue'-hoofdredacteuren Anna Wintour en Edward Enninful aanwezig, net als model Ines de la Fressange en schoenenontwerper Christian Louboutin. (BCL)

