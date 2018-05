Diamantair spoorloos, net als 5 miljoen aan diamanten 23 mei 2018

Een Antwerpse diamantair die een tigerkidnapping geënsceneerd heeft, is tot drie jaar effectieve celstraf veroordeeld. Hij is echter spoorloos, net als 5 miljoen dollar aan diamanten die werden buitgemaakt. Prashant Bhalani en zijn vrouw werden in 2012 zogezegd overvallen bij hen thuis in Antwerpen. Om zijn gegijzelde vrouw te redden, haalde hij voor 13 miljoen dollar aan diamanten uit de kluizen van zijn baas. Een jaar later bekende hij echter dat alles opgezet spel was, en dat hij zijn baas wilde straffen voor de 'onrespectvolle' behandeling van zijn vrouw. Bhalani zat ruim een jaar in voorarrest en vluchtte dan naar India. Een groot deel van de buit werd teruggevonden, maar de verdwijning van 5 miljoen dollar aan diamanten werd Bhalani zwaar aangerekend door de rechter. Er werd voor 5 miljoen aan geld en eigendommen verbeurdverklaard.

