Diamantair aan de haal met 1,42 miljard euro 20 februari 2018

Een Indiase diamantair die opgroeide in Antwerpen zou 1,42 miljard euro hebben gestolen van de Punjab National Bank in India. Nirav Modi (47) verliet ons land om op zijn 19de naar Wharton School in Pennsylvania te trekken, de school waar ook Donald Trump studeerde. In India bouwde hij daarna een heel imperium op, met juwelenwinkels tot in New York en Londen waar sterren als Kate Winslet en Naomi Watts klant zijn.

