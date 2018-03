Diamant van 32 miljoen euro verkocht in Antwerpen 14 maart 2018

00u00 0

Eén van de grootste diamanten ter wereld, groter dan een golfbal, is maandag voor 32 miljoen euro verkocht in Antwerpen. Dat heeft het mijnbouwbedrijf Gem Diamonds Limited gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een diamant van 910 karaat, waarmee het één van de meest kwalitatieve steentjes ooit is. De diamant werd in januari ontdekt in de Letseng-mijn in het Zuid-Afrikaanse Lesotho. De koper wenst anoniem te blijven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN