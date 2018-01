Diaken Poppe 24 januari 2018

00u00 0

Het verbaast mij ten zeerste dat er mensen zijn die de diaken Poppe nog goedgezind zijn. Poppe mag nog zo lief, zo teder, zo sociaal, zo gedienstig zijn geweest, het is níet aan hem om over het leven of de dood van een ander mens te beslissen. Er bestaat zoiets als euthanasie, en hierin heeft de diaken geen enkele rol te spelen. Hij vraagt om een werkstraf, hoe zot kan iemand zijn om zoiets te vragen? Hij is en blijft een voor moord en oudermoord beticht persoon, en assisen zal hierover te gepasten tijde een uitspraak doen.

Ik schrijf hier uit naam van een familielid dat wellicht ook deel uitmaakte van zijn 'levensbeëindigingswerk'. Dat bewijzen zullen we wellicht nooit kunnen, vooral nu hij ook al niets meer weet.

Naam bekend

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN