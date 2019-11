Exclusief voor abonnees Diagne op eigen houtje in Galatasaray... om te praten over terugkeer 27 november 2019

Plots stond-ie in Istanbul, Mbaye Diagne (28). Om de clash tussen zijn clubs live te aanschouwen en... om voorzichtig zijn toekomst te bespreken. Op bestuursniveau gebeurde hetzelfde. Galatasaray overweegt naar verluidt om Diagne - aanvaller op een zijspoor bij Club, na zijn penaltyfrats tegen PSG - vervroegd terug te halen, nu het voorin wat in spitsennood zit door de blessures van Falcao, Babel en Andone. 't Is bovendien de enige uitweg voor de Senegalees, want aangezien hij dit seizoen al voor zowel Galatasaray als Club speelde, kan hij niet meer naar een derde club. Of het moet naar een competitie zijn met een andere kalender, zoals China of Scandinavië. In afwachting van een oplossing traint Diagne - die bij Galatasaray nog een contract heeft tot 2023 - nog wel bij Club. De aankoopoptie van 13 miljoen euro zal Club in elk geval niet lichten. (NP)

