Exclusief voor abonnees Diagne naast wedstrijdselectie 23 september 2019

Opvallend: geen Mbaye Diagne in de wedstrijdselectie van Club Brugge tegen Anderlecht, de club voor wiens neus blauw-zwart de Senegalees vlak voor het sluiten van de zomermercato wegkaapte. In Brugge klinkt het dat de aanvaller nog niet honderd procent fit is... en dus ondanks twee korte invalbeurten tegen Cercle Brugge en Galatasaray nu voor het eerst aan de kant gelaten werd. Afwachten of Diagne woensdag wel deel uitmaakt van de groep die naar Francs Borains trekt voor de beker. (TTV)