Exclusief voor abonnees Diagne moet woning voor vrijdag verlaten VREDERECHTER OORDEELT 11 mei 2020

00u00 0

Nog vijf dagen heeft Mbaye Diagne om een nieuwe woonst te vinden. Zo niet wordt hij vrijdagmiddag onherroepelijk uit zijn huurwoning in Knokke gezet. Dat besliste de vrederechter vorige vrijdagavond in Brugge, nadat de 28-jarige Senegalese spits een nieuwe belofte om op 8 mei zijn huis te verlaten opnieuw niet is nagekomen.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen