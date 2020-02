Exclusief voor abonnees Diagne met... streepje blauw 13 februari 2020

00u00 0

De Instagram-stories konden niet ontbreken. Terwijl Club Brugge gisteren op afzondering was in Chaudfontaine, vierde Mbaye Diagne zijn rentree in het Belfius Basecamp. Mét een opvallend kapsel. De excentrieke Senegalees liet voor de gelegenheid een deeltje van zijn haar blauw verven. Bedoeling is dat Diagne de komende tijd individueel blijft trainen, maar sinds gisteren dus wel weer in Westkapelle in het oefencomplex van Club. De kans is quasi nihil dat daar dit seizoen, voor zijn terugkeer naar Galatasaray, nog verandering in komt. (TTV)

