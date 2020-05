Exclusief voor abonnees Diagne: beter in fotoshoppen dan in penalty's trappen 19 mei 2020

00u00 0

Geen Mbaye Diagne (28) op de kampioenenfoto van Club Brugge, al hoeft dat niet te verbazen - de Senegalees maakte zich onmogelijk bij blauw-zwart door een opgeeiste en gemiste penalty tegen PSG en allerlei andere fratsen. Diagne vond er niets beter op dan zichzelf via Photoshop wél op de kampioenenfoto te plaatsen, uitgerekend op de plaats waar Philippe Clement was afgebeeld. "Een team zonder coach. Goed gedaan jongens, we waren goed", zette de uit de gratie gevallen spits erbij. Diagne is intussen vertrokken uit zijn huurwoning in Knokke én uit België. De Senegalees weigerde de voorbije weken zijn woonst te verlaten, maar is na tussenkomst en op bevel van de vrederechter eind vorige week uiteindelijk vertrokken. De spits trok richting Parijs, vanwaar hij vermoedelijk met zijn gezin tijdelijk richting Senegal is teruggekeerd. Na de onderbreking keert hij terug naar Istanbul, waar hij bij Galatasaray nog tot 2023 onder contract ligt. (TTV)

