Diaby tóch klaar voor titelmatch 12 mei 2018

Alles wijst erop dat Abdoulay Diaby (enkelbanden) dan toch fit raakt voor de titelmatch. De spits, die Club in 2016 met twee treffers tegen Anderlecht naar de landstitel schoot, trainde gisteren na enkele dagen rust opnieuw mee. En dat betekent dat de Malinees zondagavond opnieuw in actie kan komen. Afwachten welke keuzes Leko voorin maakt, zeker in de wetenschap dat Jelle Vossen zich donderdag liet opmerken. Toch wordt verwacht dat Diaby voorin aan de zijde van Wesley zal postvatten. Centraal op het middenveld komt Vanaken opnieuw in het elftal ten koste van Clasie. Diatta en Cools worden wederom op de flanken verwacht, waardoor ook Dennis uit de basiself zou verdwijnen. (TTV)

