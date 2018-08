Diaby op weg naar Sporting Lissabon 10 augustus 2018

Zijn valiezen staan klaar. Club Bruggespits Abdoulay Diaby (27) geniet verregaande belangstelling van Sporting Lissabon, dit jaar actief in de Europa League. De Portugese topclub is zo goed als rond met de speler zelf - ze biedt hem ruim 2 miljoen euro per jaar gedurende vier of vijf seizoenen - maar de onderhandelingen met Club lopen nog. Blauw-zwart wil 5 miljoen euro voor Diaby, die tijdens de voorbereiding niet langer deel uitmaakte van Ivan Leko's plannen. De verwachting is dat het eerstdaags tot een overeenkomst komt. De Malinese aanvaller, in 2015 vertrokken bij Lille voor ongeveer 2,5 miljoen euro, scoorde in totaal 31 competitiegoals op Olympia en had met die doelpunten een heel groot aandeel in de twee laatste landstitels. Nu heeft hij evenwel nood aan een nieuwe uitdaging. (PJC)

